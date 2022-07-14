По словам Арестовича, оккупанты находятся в панике, потому что понесли большие потери.

Украинские защитники за неделю нанесли более 50 точных ударов по противнику из РСЗО HIMARS.

Об этом советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал в разговоре с российским юристом и правозащитником Марком Фейгиным.

Он сообщил, что только за последние сутки были нанесены удары по вражеским складам с боекомплектами в Ленинском районе Донецка, Новой Каховке, Петровском районе Донецка, на заводе ДЗТО в Кировском районе Донецка, в селе Чаривное в Херсонской области и не только.

"Всего более 50 ударов нанесено за неделю последний. Все они были результативны. Ни одного промаха. Повсюду – детонация, взрывы, уничтожение и так далее", - рассказал он.

Арестович также сообщил об "очень хорошем прилете" в Луганске.

"Они расположились в нашей бывшей части ПВО, завезли туда боекомплекты для ракет ПВО и с присущей им мудростью поставили там то ли батальон, то ли целую бригаду. Личный состав там был, результаты - даже боюсь себе представить, потому что это тот взрыв, когда разлет боеприпасов - от километра до трех. Можешь представить, что там было с тем личным составом на месте", - сказал Арестович.

Он утверждает, что вследствие этого у российских оккупантов состояние, близкое к панике из-за огромных потерь и "они не знают пока, что с этим сделать".

Как сообщал УНИАН, Украина договаривается с США о поставках ракет большей дальности для HIMARS.