Сейчас ВСУ могут обстреливать оккупантов на расстоянии до 70 км.

Украина ведет переговоры с представителями США о предоставлении ракет большей дальности для HIMARS. Сейчас у ВСУ на вооружении ракеты, которые способны поражать на дистанции до 70 километров.

Об этом сообщил член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Федор Вениславский в эфире телемарафона "Единые новости".

"На всех уровнях наше государство ведет переговоры с представителями США о необходимости предоставления нам ракет большей дальности для HIMARS. Сейчас мы имеем до 70 км, а в целом эти ракеты различной модификации способны поражать объекты врага на большей глубине. Поэтому, я думаю, что есть все шансы пробить это и получить дальнобойные ракеты", - отметил Вениславский.

Что известно о HIMARS

HIMARS - американская высокомобильная реактивная система залпового огня, разработанная в конце 90-х годов.

Эта РСЗО предназначена для поражения районов сосредоточения артиллерийских систем, средств ПВО и огневой поддержки, грузового транспорта, боевых машин и бронетранспортеров, а также для оказания огневой поддержки своим подразделениям.

Система предназначена для стрельбы управляемыми и неуправляемыми ракетами. Максимальная дальность составляет 300 км.

Как ранее сообщал УНИАН, в России началась паника из-за эффективности HIMARS.

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