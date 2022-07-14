Как отметил эксперт, в мире не создавались такие комплексы, которые могли бы справляться с "нашествием" крылатых ракет.

Ни одна из существующих систем противовоздушной (ПВО) и противоракетной обороны (ПРО) не является на 100% эффективной.

Такое заявление сделал военный эксперт, полковник Сергей Грабский, передает РБК-Украина.

По его словам. даже система "Железный купол" не соответствует требованиям войны, которая ведется в Украине.

"По Украине уже выпустили ориентировочно 2,9 тысячи ракет. Есть системы противовоздушной обороны, но они создавались и разрабатывались еще в 70-е годы, когда применение крылатых ракет в таких масштабах не предполагалось. Эти системы предназначались для сбивания бомбардировщиков, истребителей, еще каких-то носителей, но не крылатых ракет. Не создавались такие комплексы, которые могли бы справляться с таким нашествием крылатых ракет", – отметил Грабский.

"Применение тех систем, что нам дают – это, экспромт и он еще не показал себя. Ни одна система противовоздушной и противоракетной обороны не является на 100% эффективной – добавил он.

Напомним, по информации президента Украины Владимира Зеленского Россия запустила по украинским городам 2960 ракет: "Главная цель ракет - гражданские объекты".

По его словам, это тактика России, которая направлена на то, чтобы выгнать людей из наших городов и чтобы каждый из украинцев испытывал страх перед государством-террористом.

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