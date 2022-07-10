Существенно усилить защиту украинского неба смогут норвежский зенитный ракетный комплекс NASAMS и немецкий IRIS-T, которые Украина рассчитывает получить в ближайшее время.

Противовоздушная оборона Украины работает достаточно эффективно и сбивает крылатые ракеты россиян, однако нуждается в улучшении.

Об этом во время информационного телемарафона заявил представитель Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат.

"Мы сейчас работаем в других реалиях, чем в мирное время. Мы испытали серьезные потрясения после первых ракетных ударов по Воздушным силам. Именно поэтому Воздушные силы работают по новым подходам, в условиях, когда нужно постоянно перемещаться, постоянно избегать ракетных атак врага", - отметил Игнат.

Он заверил, что украинская система ПВО работает эффективно.

"Мы не можем выше головы прыгнуть, хотя иногда и прыгаем. Вопрос в том, что те силы и средства, которые мы используем сегодня в борьбе с технологическим и количественно превосходящим нас оккупантом, морально устаревшие. Нужно было давно развивать свою систему ПВО, и были такие попытки, однако, мы не можем сейчас заниматься этим процессом, поэтому должны рассчитывать на существенное усиление уже существующей системы, которая эффективно сбивает крылатые ракеты врага", - сказал Игнат.

По его словам, существенно усилить ПВО Украины смогут такие комплексы как норвежский NASAMS и немецкий IRIS-T, которые Украина ожидает получить в ближайшее время.

Также в перспективе было бы неплохо получить американский ЗРК Patriot, который является одной из самых лучших систем в мире, добавил Игнат.

Как сообщал УНИАН, 1 июня канцлер Германии Олаф Шольц пообещал предоставить Украине современные системы противовоздушной обороны IRIS-T.

В начале июля США передали Украине две системы ПВО NASAMS.

5 июля президент Владимир Зеленский заявил, что дипломаты продолжат добиваться от иностранных партнеров предоставления Украине современных противоракетных систем.

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