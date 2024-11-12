Президент Зеленский сообщил о принятом правительством соответствующем постановлении.

Теперь военные по собственной инициативе смогут переводиться в другую воинскую часть. Соответствующее постановление приняло правительство.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в Telegram. "Правительство приняло особое постановление, которое вводит реальный и прозрачный механизм переводов для наших военных между воинскими частями Вооруженных сил Украины. Это касается переводов именно по инициативе военных", - отметил Зеленский.

По словам главы государства, механизм разрабатывался во взаимодействии гражданского общества, Министерства обороны и ВСУ.

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"Мы об этом договорились на встрече с гражданским обществом в октябре. Обещанное выполняем. Переводы будут работать через приложение "Армия+". 72 часа на проверку рапорта. Результат проверки сообщается военному через "Армию+". В случае отказа должны быть указаны четкие причины. В случае согласования - понятное решение", - написал Зеленский.

По его словам, Минобороны должно проконтролировать действенность утвержденного механизма.

"Техническая готовность старта - 15 ноября", - отметил президент.

Кроме того, министр обороны Рустем Умеров сообщил детали принятого решения об изменении места службы через Армию+.В частности, он отметил, что перевод возможен не чаще, чем раз в год, и после 6 месяцев службы в текущем подразделении.

Относительно утвержденной процедуры перевода он отмечает, что она упрощает подачу рапортов на смену места службы через приложение "Армия+". Теперь вместо долгих согласований требуются только копия военного билета (или удостоверения офицера) и рекомендательное письмо от новой бригады. "Для рядового и сержантского состава разрешение от действующего командира больше не нужно", – уточнил Умеров.

Он сообщил, что предусмотрена защита прав военных: необоснованные отказы будут пересматриваться Министерством обороны.

Ситуация с военными ВСУ

В сентябре заместитель председателя Военно-безопасного профсоюза Галина Кавун заявила, что новое законодательство Украины позволяет человеку сменить воинскую часть, но пока не понятен механизм, как это сделать без разрешения предыдущей части, которая может не отпускать служащего.

Заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко подчеркнула, что Силы обороны Украины нуждаются в мотивированных военнослужащих. А возможность сменить место службы и подразделение влияет на эффективность военных.

Военный юрист Тарас Боровский утверждает, что 95% случаев самовольного оставления частей военными случаются из-за конфликта между бойцом и командиром, который дает "невероятные приказы".

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