Пока не понятен механизм, как это сделать без разрешения предыдущей части, которая может не отпускать служащего, говорят в военном профсоюзе.

Новое законодательство Украины позволяет человеку сменить воинскую часть, но пока не понятен механизм, как это сделать без разрешения предыдущей части, которая может не отпускать служащего.

Об этом заявила в эфире Киев24 заместитель председателя Военно-безопасного профсоюза Украины Галина Кавун, комментируя принятый парламентом закон, предусматривающий возможность освобождения от ответственности за самовольное оставление воинской части (СВЧ).

По ее информации, профсоюз направлял в ВРУ письмо с просьбой сделать определенные редакции к соответствующему законопроекту, поскольку он не предлагает комплексное решение проблемы.

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"Мы видим только одну сторону того, кто дезертировал или кто совершил СВЧ. Но мы рассматриваем полный комплекс, что заставило человека к этому. Бывают очень разные причины. Часто это переутомление от того, что человек не знает конечных границ сроков службы, а второе - это определенные конфликтные ситуации в воинских частях, конфликты с командирами... Сейчас вроде бы новый закон позволяет сменить воинскую часть. Но он позволяет это исключительно через СЗЧ. То есть человек не может напрямую сказать, что я хочу продолжать службу, но хочу делать это в другом подразделении, в другом месте", - прокомментировала Кавун.

Она подчеркнула, что есть разные причины, в частности, это может быть или проблема с командованием, или же человек не сходится с коллективом, не может себя найти там, поэтому совершает СВЧ.

"Комплексного решения законпроект не предлагает. Частично вроде бы учли эту часть, что человек имеет право уйти в другую воинскую часть, но не понятно пока как это видит Генштаб, Минобороны, Минюст, прокуратура. Как именно. Пошаговый механизм как человеку, например, не беря разрешение из предыдущей части, перейти в другую часть. Ведь здесь могли бы быть конфликтные ситуации, человека могут просто не отпускать", - отметила представитель Военно-безопасного профсоюза.

Освобождение от ответственности за СЗЧ

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 20 августа 2024 года приняла Закон (№11322), предусматривающий освобождение от ответственности в отдельных случаях за самовольное оставление воинской части (СВЧ) и дезертирство. По информации народного депутата Павла Фролова, согласно этому закону, военнослужащие освобождаются от уголовной ответственности за самовольное оставление воинской части (СВЧ) и дезертирство:

если это случилось впервые;

нарушитель на стадии судебного разбирательства заявил о своем намерении вернуться в воинскую часть или место службы для продолжения прохождения военной службы;

командир воинской части дал письменное согласие прокурору или суду на продолжение прохождения военной службы таким лицом.

Заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр) Максим Жорин, комментируя принятый в первом чтении законопроект об ослаблении ответственности за СЗЧ и дезертирство, выразил опасения, что такой лояльный подход может спровоцировать увеличение таких негативных случаев.

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