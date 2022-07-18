В Черном море вновь караулят 2 ракетных корабля с 16 крылатыми ракетами "Калибр".

На Черном море был шторм. Это может привести к тому, что мины прибьет к берегу.

Об этом сообщили в Оперативном Командовании "Юг".

"2 дня был шторм, мины могут дрейфовать, в том числе и к берегу", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что в Черном море вновь караулят 2 ракетных корабля с 16 крылатыми ракетами "Калибр", а также 3 больших десантных корабля.

"Поэтому остается вероятность ракетных ударов на уровне – высокая минная опасность в прибрежных зонах, повышенная – на море", - заявили в ОК.

Как писал УНИАН, одесские пляжи массово заполнили горожане, несмотря на опасность заминирования моря и побережья. За них взялась полиция - отдыхающих выгоняли с пляжей.

11 июня на одном из пляжей Одесской области мужчина, вместе с семьей проигнорировавший запрет на посещение пляжей из-за минирования, умер в результате взрыва мины.

Правоохранители и представители власти повторяют призывы не выходить на прибрежную полосу Черного моря и не купаться в заминированном море.

15 июля в Одесской области во время купания в море в результате взрыва погиб мужчина. Ему оторвало голову.

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