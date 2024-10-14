По словам военного, помощь Украине от союзников должна быть увеличена.

Украина теперь воюет не только против России, в этот союз вошла еще одна страна, а именно Северная Корея. Об этом заявил майор ВСУ Игорь Чечеринда в эфире 24 канала.

"Фактически Украина борется не только против России, в этот союз вошла еще одна страна и поэтому помощь для Украины должна быть существенно увеличена, ведь мы теперь воюем не только против одной диктатуры, а двух", - подчеркнул военный.

По его словам, если взять население России и КНДР, то возможности врага увеличиваются в разы.

"Причем (в Северной Корее - УНИАН) миллионы людей, которые готовы за миску риса работать, изготавливать эти ракеты КН-23 и отправлять их сюда (в Украину - УНИАН). Поэтому нам помощь должна быть увеличена", - отметил Чечеринда.

Участие Северной Кореи в войне - что известно

Ранее военный эксперт Александр Мусиенко заявил, что сейчас нет много информации относительно возможного привлечения солдат КНДР к войне России против Украины. В то же время он отметил, что солдаты из Северной Кореи есть на территории России, проходят обучение и будут проходить.

В свою очередь партизанское движение СРОК сообщило, что партизанам удалось найти полигон с инструкторами КНДР в Донецкой области. Там добавили, что участок в районе поселка Сартана обустроили с участием контингента КНДР, там проводят интенсивные тренировки со ствольной артиллерией.

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