Обустройство одного из военных полигонов российских оккупантов в Донецкой области курируется инструкторами из Северной Кореи.

Об этом сообщается в Telegram-канале партизанского движения СРОК. По их данным, всего в Мариупольском районе активно работают три полигона захватчиков. Участок в районе поселка Сартана обустроили при участии контингента КНДР, там проводятся интенсивные тренировки со ствольной артиллерией:

"Северокорейские инструкторы курируют обустройство полигона и, вероятно, на данный момент чувствуют себя уверенно и в безопасности, так как многие жители Сартанской общины пошли на активное сотрудничество с оккупантом".

Инструкторы из КНДР на войне

На прошлой неделе в американском Институте изучения войны сообщили, что в России уже проходят подготовку несколько тысяч северокорейских пехотинцев. По их данным, оккупанты могут отправить их на фронт уже до конца года.

В последнем обращении президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сотрудничество между РФ и КНДР - это уже не просто передача оружия, а и передача военнослужащих.

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