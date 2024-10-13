Там отметили, что отдельные специалисты Северной Кореи уже давно проводят совместную работу с россиянами.

Отдельные специалисты Северной Кореи уже давно сотрудничают с россиянами в инженерной отрасли и ПВО.

Такое мнение высказал заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр) Максим Жорин, комментируя возможное присутствие военных КНДР в армии РФ. "Отдельные специалисты Северной Кореи давно уже проводят совместную работу с РФ - имею в виду в первую очередь ПВО, инженеров", - заявил он.

Что касается пехоты, то, по мнению Жорина, это будет не самая мотивированная и качественная пехота, но это в любом случае люди, которые нужны на фронте. "Повлиять на ситуацию они могут существенно, даже если заменят российские подразделения в тылу", - выразил уверенность военный.

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"Привлечение северокорейских военных - вполне реальная история. В отличие от наших партнеров, союзникам рф ничего не мешает помогать всем, чем они могут. Тем более санкциями Северную Корею уж точно не напугать", - констатировал Жорин.

Новости о солдатах КНДР в армии РФ

Ранее аналитик Евгений Дикий рассказал, чем может обернуться отправка войск КНДР в Украину. По его словам, это грозит началом более глобального конфликта, чем войны между двумя государствами.

А сегодня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что союзничество между РФ и Северной Кореей продолжает наращиваться не только в плане передачи оружия, но и о "внедрении" людей в военные силы оккупанта. Глава государства подчеркнул, что "в таких условиях" отношения Украины с западными партнерами тоже нуждаются в развитии.

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