Мусиенко спрогнозировал, вступят ли в войну против Украины солдаты из КНДР

Кремль может использовать военных с КНДР с целью попытки убедить Запад избежать якобы разрастания выхода войны за пределы Украины, чтобы в итоге заставить Украину пойти на уступки и принять российские условия.

Сейчас много неизвестного относительно возможности привлечения северокорейских солдат к захватнической армии России в войне против Украины.

Об этом руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко сказал в эфире информационного марафона "Единые новости".

В частности, у эксперта спросили, при каких условиях рядовые солдаты из Северной Кореи могут быть привлечены к боевым на фронте в составе российских войск.

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Мусиенко считает, что в этом вопросе до сих пор есть много неизвестного.

"Я думаю, что надо сосредоточиться на фактах. А факты говорят следующее: мы имеем свидетельства присутствия северокорейских военных на оккупированных территориях... В небольшом количестве. О большом количестве речь не идет и не зафиксировано их непосредственного прямого участия в боевых действиях. То, что они присутствуют и выполняют определенные задачи - это да", - сказал Мусиенко.

При этом, как добавил эксперт, можно констатировать, что солдаты из Северной Кореи есть на территории России, проходят учения и будут проходить.

"Потому что понятно, что северокорейская армия, которая не воевала с момента окончания войны на полуострове, хочет набраться опыта, изучить технологичность этой войны, как война трансформируется и что им делать", - сказал Мусиенко.

Также эксперт отметил, что договор между Россией и КНДР предусматривает возможность участия северокорейцев в такой войне. Сотрудничество между этими странами наращивается. Пока ничего не известно о количестве северокорейских солдат, которое может быть отправлено и что они будут делать.

В этой связи, он считает, что Украине надо воспринимать такую информацию с целью привлечения внимания Запада.

"Я думаю, привлечь внимание, в том числе Запада к тому, что когда мы говорим об эскалации и когда кто-то опасается, или когда кто-то в Китае представляя бразильско-китайский план говорит, что нельзя распространять этот конфликт - обратить внимание на этот момент... а это всех устраивает, что мы подходим к такому коалиционному противостоянию и Россия это тоже хочет использовать. Россия заинтересована, потому что они будут эту тему раскачивать, потому что они хотят показать миру - тем, кто живет воображениями и угрозами мировой войны, что вот она сейчас произойдет, но остановите Украину, иначе вы видите, что будет - сейчас войска НАТО придут и будет столкновение на территории Украины, которое разрастется в масштаб (мировой войны)", - сказал Мусиенко.

По его словам, Кремль будет пытаться убедить Европу избежать якобы разрастания войны, чтобы остановить Украину, заставить наше государство пойти на уступки и принять российские условия.

При этом, он отметил, ничего неизвестно о том, каким может быть управление, если северокорейские солдаты присоединятся к войне России против Украины.

"Всегда, когда формируется коалиция, союз государств, важно, кто ими руководит. Если ими будут руководить россияне, которые скажут: "вперед, какой там условный барьер, на штурм их под Покровском". Я хочу посмотреть, насколько северокорейцы готовы, которые реально очень давно не участвовали в боевых действиях", - сказал Мусиенко.

Также он не исключает, что развертывание войск Северной Кореи на параллели возле Южной Кореи - это как раз для того, чтобы у Ким Чен Ына было алиби не отправлять большое количество войск в Россию.

Солдаты КНДР на стороне РФ - что известно

Как сообщал УНИАН, 8 октября министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен заявил, что Северная Корея может направить членов своих вооруженных сил в Украину, чтобы поддержать армию РФ.

По данным издания The Guardian со ссылкой на высокопоставленных чиновников в Киеве и Сеуле (Южная Корея), сейчас "десятки" северокорейских военных находятся на оккупированной территории Украины, помогая россиянам работать с предоставленными ракетными установками.

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