Сегодня российские захватчики совершили одну атаку на украинские позиции обороны.

Военнослужащие группировки "Восток" за сутки уничтожили до 80 российских захватчиков.

Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Восток" в Facebook.

"В течение суток, 20 мая, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские фашистские войска совершили одну атаку. Кроме того, огнем артиллерии был уничтожен вражеский склад с боеприпасами", - говорится в сообщении.

В частности, потери врага составляют: личного состава - до 80, танков – 1, БМП – 2, МТЛБ – 1, артиллерийских систем – 1, минометов – 1, АТТ – 4, и БПЛА-1.

Напомним, ВСУ уничтожили колонну русской морской пехоты на Луганщине.

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