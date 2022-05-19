Удар, вероятнее всего, совершили из артиллерии.

Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины уничтожили вражеский танк метким попаданием. Удар по технике россиян совершили в Восточной операционной зоне.

О прицельном обстреле рашистов украинскими десантниками рассказал пресс-центр Генштаба ВСУ на своей официальной странице на Facebook.

Подробностями удара командование не поделилось. Но если судить по видео, то выстрел совершили из артиллерийской установки. Украинские воины сумели попасть в движущуюся цель. За первым вражеским танком, который подбили десантники, ехал второй, однако его судьба неизвестна.

Напомним, согласно свежей сводке от Генштаба, с момента полномасштабного вторжения России в Украину ВСУ превратили в металлолом 1254 танка. Каждые сутки украинские защитники уничтожают от нескольких штук до двух десятков танков. При этом бойцы всегда проявляют мастерство и смекалку. Например, в конце апреля солдаты 128 горно-штурмовой Закарпатской бригады взорвали танк выстрелом из миномета на дистанции несколько километров. Залп получился предельно точным — снаряд попал прямиком в боекомплект.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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