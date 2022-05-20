В ролике можно заметить около десяти единиц техники.

Вооруженные силы Украины отметились очередной победой на Луганщине. Они уничтожили колонну российской морской пехоты.

Видео с пылающей техникой оккупантов опубликовал офицер ВСУ Анатолий Штефан в личном Telegram-канале.

В ролике можно увидеть около десяти вражеских боевых машин. Некоторые из них ярко пылают. Судя по детонирующим боеприпасам, в колонне находились грузовики снабжения. Часть техники выглядит уцелевшей — возможно, бойцы ВСУ смогут забрать ее в качестве военных трофеев.

Где именно украинские защитники сожгли колонну морской пехоты РФ, Штефан не уточнил. Напомним, сейчас Луганщина — одна из самых горячих фронтовых точек. В регионе ежедневно проходят интенсивные бои, а населенные пункты подвергаются обстрелам со стороны оккупантов.

За прошлые сутки украинские военные из группировки Объединенных сил отразили 14 атак врага на Донбассе. Рашисты пытались наступать на Северодонецк, но понесли потери и отступили.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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