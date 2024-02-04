В Белом доме назвали эту инициативу республиканцев "циничным политическим маневром".

В администрации президента Соединенных Штатов Америки (США) Джо Байдена раскритиковали намерение Палаты представителей проголосовать за законопроект о финансовой помощи Израилю без программы поддержки Украины. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

Так, в заявлении эта инициатива названа "циничным политическим маневром" республиканцев.

"В течение нескольких месяцев администрация работала с двухпартийной группой сенаторов над соглашением о национальной безопасности, которое обеспечивает безопасность нашей границы и обеспечивает поддержку народа Украины и Израиля. В то время, когда законодательный текст неизбежен, республиканцы в Палате представителей предлагают свой последний циничный политический маневр", - говорится в заявлении.

Видео дня

Безопасность Израиля должна быть священной, а не политической игрой, отмечают в Белом доме, выступая "решительно против этой выходки, которая не способствует обеспечению безопасности границы, не помогает народу Украины защититься от агрессии Путина и отказывает в предоставлении гуманитарной помощи мирным жителям Палестины".

Отмечается, что вместо этого республиканцы Палаты представителей должны работать двухпартийно, как это делают администрация и Сенат, над этими насущными вопросами национальной безопасности.

Помощь от США для Украины - что известно

Уже несколько месяцев американские законодатели не могут одобрить запрос Джо Байдена на дополнительное финансирование, где речь идет о помощи Украине, Израилю, Тайваню, а также вопросы национальной безопасности США. Вопросы поддержки Украины блокируют из-за кризиса на южной границе, где значительно возросло количество мигрантов.

Недавно спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что пакет по нацбезопасности США, где говорится о помощь Украине и безопасность границ, вероятно, разделят.

Вчера вечером Джонсон заявил, что на следующей неделе состоится голосование по законопроекту об ускорении выделения Израилю 17,6 миллиардов долларов помощи по безопасности - без поддержки Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: