Во время одного из прорывов украинской армии на южном направлении подтверждена ликвидация не менее 23 российских военных из 205-й бригады.
Об этом сообщает журналист Роман Цымбалюк.
В ходе успешных контрнаступательных действий ВС Украины в Николаевской области были прорваны позиции 205 отдельной мотострелковой бригаде (в/ч 74814, Буденновск) в одном из населённых пунктов.
Командиры приказали своим подчиненным вернуть утраченные позиции во что бы то ни стало, но благодаря безрезультатным атакам, 205-я бригада лишь понесла больше потерь.
Подтверждена ликвидация 23 и ранения не менее 25 военнослужащих.
Война в Украине: актуальные данные
29 августа в командовании ВСУ официально заявили о начале контрнаступления военных в Херсонской области. Продвижение украинских сил сопровождается разрушением логистики россиян на оккупированных территориях.
Украина держит в тишине успехи по деоккупации районов, а Россия заявляет, что контрнаступление ВСУ было подавлено в тот же день вечером.
По состоянию на 30 августа ВСУ отбили атаки врага на пяти направлениях – на Харьковском, Славянском, Бахмутском, Авдеевском и Южнобугском. На некоторых участках под Авдеевкой продолжаются артиллерийские обстрелы.
Вместе с началом контрнаступления ВСУ Россия снова ударила по гражданским в Николаеве. Утром, 30 августа, противник ударил по Запорожью.