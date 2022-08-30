Командиры приказали своим подчиненным вернуть утраченные позиции во что бы то ни стало.

Во время одного из прорывов украинской армии на южном направлении подтверждена ликвидация не менее 23 российских военных из 205-й бригады.

Об этом сообщает журналист Роман Цымбалюк.

В ходе успешных контрнаступательных действий ВС Украины в Николаевской области были прорваны позиции 205 отдельной мотострелковой бригаде (в/ч 74814, Буденновск) в одном из населённых пунктов.

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Командиры приказали своим подчиненным вернуть утраченные позиции во что бы то ни стало, но благодаря безрезультатным атакам, 205-я бригада лишь понесла больше потерь.

Подтверждена ликвидация 23 и ранения не менее 25 военнослужащих.

Война в Украине: актуальные данные

29 августа в командовании ВСУ официально заявили о начале контрнаступления военных в Херсонской области. Продвижение украинских сил сопровождается разрушением логистики россиян на оккупированных территориях.

Украина держит в тишине успехи по деоккупации районов, а Россия заявляет, что контрнаступление ВСУ было подавлено в тот же день вечером.

По состоянию на 30 августа ВСУ отбили атаки врага на пяти направлениях – на Харьковском, Славянском, Бахмутском, Авдеевском и Южнобугском. На некоторых участках под Авдеевкой продолжаются артиллерийские обстрелы.

Вместе с началом контрнаступления ВСУ Россия снова ударила по гражданским в Николаеве. Утром, 30 августа, противник ударил по Запорожью.

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