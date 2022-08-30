Украинские воины заставили отойти российских захватчиков на Харьковском, Славянском, Бахмутском, Авдеевском и Южнобугском направлениях.

Военнослужащие Вооруженных сил Украины отразили наступления и штурмы российских захватчиков на 5 направлениях.

Как говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook, противник продолжает сосредотачивать усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области, удерживании захваченных районов Херсонской, части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.

Как заявили в Генштабе, на Харьковском направлении враг совершил обстрелы со ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Прудянка, Дементиевка, Русская Лозовая, Петровка, Старый Салтов, Питомник, Сосновка и Большие Проходы. Задействовал авиацию для удара возле Гусаровки.

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"Противник вел наступательный бой с целью улучшения тактического положения в районе населенного пункта Уды, после огневого поражения нашими воинами отошел", – говорится в сводке.

Также на Славянском направлении подразделения врага продолжали обстрелы со ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня недалеко от Великой Камышевахи, Краснополья, Дмитровки, Бражковки, Долины и Богородичного. Противник пытался вести воздушную разведку БПЛА в районе Богородичного. Летательный аппарат уничтожен украинскими защитниками.

"Подразделения противника предприняли попытку ведения штурмовых действий в направлении Шнурков, успеха не имели, отошли", – сказано в сводке.

При этом, на Краматорском направлении оккупанты обстреливали со ствольной и реактивной артиллерии районы Звановки, Северска, Верхнекаменского и Славянска. Нанесли авиаудары возле Григоровки и Пришиба.

На Бахмутском направлении зафиксированы обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии неподалеку Соледара, Долины, поселка Зайцево и Белогоровки. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Соледар и Кодема, а также ракетный удар возле Константиновки.

"Оккупанты вели наступательные бои в направлениях Зайцевого, Шумов и Кодемы. Получили отпор и отступили", – говорится в сводке.

Вместе с тем, на Авдеевском направлении продолжаются артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Опытное, Первомайское, Авдеевка, Марьинка, Новоалександровка, Водяное, Новомихайловка и Тоненькое.

"Противник вел наступательные бои в направлениях Марьинки и Новомихайловки, успеха не имел, отошел. Вел разведку в направлении Опытного", – сказано в сообщении.

Кроме того, на Новопавловском направлении под вражеским огнем оказались территории возле Угледара, Великой Новоселки, Пречистовки, Новополя и Зеленого Поля.

На Запорожском направлении противник обстреливал районы населенных пунктов Новоданиловка, Гуляйпольское, Волшебное, Полтавка, Малые Щербаки, Железнодорожное, Новоивановка и Дорожнянка. Нанес авиационные удары неподалеку Новоданиловки, Новоселки, Каменского и Степного. Вел воздушную разведку БПЛА в районах Орехова, Гуляйполя и Новоандреевки.

К тому же, на Южнобугском направлении враг совершил обстрелы в районах населенных пунктов Александровка, Степная Долина, Лиманы, Благодатное, Мирное, Котлярево, Шевченково, Новониколаевка, Первомайский, Партизанский, Широкое, Красная Долина, Красный Яр, Мураховка, Лозовое, Трудолюбовка, Зеленодольск, Ольгино и Добрянка. Нанес авиационный удар возле Андреевки.

"Вел наступательные бои в направлении Потьомкиного, успеха не имел, отошел", – отмечается в сводке.

Еще враг задействовал разведывательные БПЛА недалеко от сел Давыдов Брод, Великое Артаково и города Снигиревка.

Напомним, российские захватчики рано утром 24 февраля без объявления войны вторглись в Украину. Враги обстреливали и военные, и гражданские объекты, было много жертв.

Армия дает достойный отпор врагу. По состоянию на 29 августа на нашей земле ликвидировали около 47 100 захватчиков и, в частности, 1 947 вражеских танков.

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