Для обстрелу Николаева рашисты начали использовать ЗРК С-300, которые прежде всего предназначены для сбивания воздушных целей. В связи с этим недавние обстрелы наносят городу значительные разрушения.
Об этом сообщили в пресс-службе ОК "Пивдень".
В частности, по словам руководительницы пресс-центра Натальи Гуменюк, для террора Николаева россияне используют зенитно-ракетные системы С300, снаряжая их нетипичным разрывным снарядом, который имеет дополнительное максимально разрушительное действие.
Иначе говоря, уничтожая все, что находится вокруг места попадания.
Что предшествовало
Как сообщал УНИАН, в Николаеве ночью прогремело около 10 мощных взрывов после объявления воздушной тревоги.
Руководитель Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что предварительно известно о попаданиях и пожарах на двух промышленных предприятиях города. На месте взрыва возникли огромные ямы глубиной десять метров.
Несколькими днями ранее россияне также ударили по двум крупнейшим университетам Николаева - педагогическому и Национальному университету кораблестроения имени адмирала Макарова.
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