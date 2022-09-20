Он жил в городе последние несколько лет.

Во время обстрела деоккупированного города Волчанск погиб военный Российской Федерации в отставке.

Об этом сообщается на странице Полиции Харьковской области в социальной сети Facebook.

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли город из артиллерии утром 18 сентября. Вражеский огонь пришелся на многоэтажный дом.

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В результате обстрела погиб 64-летний бывший военный Российской Федерации, который последние несколько лет проживал в Волчанске.

Прибывшие на место происшествия правоохранители задокументировали факт вооруженной агрессии Российской Федерации и собрали вещественные доказательства.

По данному факту открыто уголовное производство по части 2 статьи 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное заключение.

Как сообщал УНИАН, Волчанск находился под российской оккупацией с 24 февраля 2022 года.

13 сентября в Государственной пограничной службе Украины подтвердили, что украинская армия освободила город.

Напомним, 16 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что почти вся Харьковская область уже деоккупирована. Российская армия находилась там более пяти месяцев и оставила после себя опустошенные деревни.

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