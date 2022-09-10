Захватчики цинично заявили, что это шаг для "сохранения жизней мирного населения".

Российские оккупанты заявили, что покидают Волчанск Харьковской области на фоне новостей о начале освобождения города украинскими воинами.

Об этом сообщила "власть" города.

Как отмечается, оккупанты и коллаборанты, которые пошли на сотрудничество с врагом, покидают город, но "временно". Захватчики цинично заявили, что это шаг для "сохранения жизней мирного населения".

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Тем временем население города эвакуируют в РФ. Штаб "Единой России" и "администрацию" города переносят в Белгород.

Впрочем, Белгород не на шутку напуган такой новостью. В рашистских пабликах уже началась истерика. Россияне опасаются, что "Белгород примет на себя весь удар".

Война в Украине: контрнаступление ВСУ

Напомним, оккупационные войска РФ рано утром 24 февраля ворвались в Украину, атаковали военные и гражданские объекты и захватывали населенные пункты, в частности, в Харьковской области.

Армия дает достойный отпор оккупантам и в конце августа пошла в контрнаступление. 9 сентября президент Владимир Зеленский сообщил, что наши воины на Харьковщине освободили более 30 населенных пунктов.

Вчера стало известно, что Вооруженные Силы Украины, вероятно, в течение следующих 72 часов освободят Купянск от российских оккупантов.

А сегодня британская разведка сообщила, что украинские части теперь грозят Купянске и его захват будет значительным ударом для России.

Как заявил военный эксперт Олег Жданов, освобождение Купянска от оккупантов является очень важным для ВСУ, поскольку это полностью перережет логистику Изюмской группировки российских войск.

Советница председателя ОВА Наталья Попова подтвердила, что украинские военные освободили от российских оккупантов Купянск на Харьковщине. Впоследствии появилась информация об освобождении Изюма и Лимана. Генштаб пока не комментирует.

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