Во Львовской области российские оккупанты атаковали крылатыми ракетами тот же объект критической инфраструктуры, что и 24 и 29 марта. В результате атаки врага есть погибший.
"Во время воздушной тревоги, которая длилась с 05:01 по 06:27, враг атаковал крылатыми ракетами тот же объект критической инфраструктуры на Львовщине, который был его целью 24 и 29 марта", - сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.
По словам главы ОВА, в результате атаки врага разрушено админздание, был пожар, пожарные оперативно потушили его.
"В результате атаки погиб один человек. Искренние соболезнования родным. Сейчас спасатели разбирают завалы. Под ними еще могут быть люди", - проинформировал Козицкий.
Удар РФ по энергетике во Львовской области - главные новости
В ночь на 24 марта российские оккупанты осуществили массированный ракетно-дроновой удар по Украине. Силы ПВО сбили 43 воздушные цели.
Враг атаковал Украину 29-ю крылатыми ракетами Х-101/Х-555 с 14 самолетов стратегической авиации Ту-95МС (район пусков Энгельс, РФ) и 28-ю ударными БпЛА типа Shahed (районы пусков Приморско-Ахтарск, РФ, мыс Чауда, Крым).
К отражению воздушного нападения привлекались зенитные ракетные подразделения и истребительная авиация Воздушных Сил, мобильные огневые группы, средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.
В ночь на 29 марта российские оккупационные войска нанесли массированную комбинированную атаку по энергетической инфраструктуре Украины.
Тогда были повреждены тепловые и гидроэлектростанции в центральном и западном регионах. Захватчики били по объектам в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской областях. Целью на этот раз стали объекты генерации электроэнергии. Сейчас энергетики и спасатели работают над ликвидацией последствий.
Сегодня под утро российские оккупационные войска второй раз за неделю нанесли по Украине массированный ракетный удар. Враг выпустил ракеты с самолетов Ту-95МС.
О пусках ракет оккупантами в районе пусковых рубежей в Саратовской области РФ. Из-за атаки в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога.