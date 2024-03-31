Во многих областях объявлена тревога.

В ночь на воскресенье, 31 марта 2024 года, российские оккупационные войска второй раз за неделю наносят по Украине массированный ракетный удар. Враг выпустил ракеты с самолетов Ту-95МС.

О пусках ракет оккупантами в районе пусковых рубежей в Саратовской области РФ сообщают Воздушные силы ВСУ. Из-за атаки в Украине объявлена масштабная воздушная тревога.

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Массированные атаки РФ по Украине

Последняя массированная атака РФ по Украине состоялась в ночь на пятницу, 29 марта. Тогда оккупанты выпустили по украинским городам ракеты с самолетов Ту-95МС. Также враг применил ракеты "Кинжал", управляемые авиационные ракеты и баллистику. Во многих областях раздавались взрывы.

В одном из отчетов американского Института изучения войны отмечалось, что Россия изменила схему ударов по инфраструктуре Украины. Теперь враг нацеливается на украинские ГЭС. Отмечалось, что "новая схема схема России по поражению украинских дамб и гидроэлектростанций является значительным переломом и эскалацией кампании ударов России по Украине".

Стоит отметить, что 30 марта спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что Россия может готовить новый масштабный обстрел.

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