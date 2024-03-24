Всего украинские силы ПВО сбили 43 воздушные цели в ночь на воскресенье.

В ночь на 24 марта российские оккупанты осуществили массированный ракетно-дроновой удар по Украине. Силы ПВО сбили 43 воздушные цели.

Как сообщает Командование Воздушных сил, оккупанты атаковали Украину 29-ю крылатыми ракетами Х-101/Х-555 с 14 самолетов стратегической авиации Ту-95МС (район пусков Энгельс, РФ) и 28-ю ударными БпЛА типа Shahed (районы пусков Приморско-Ахтарск, РФ, мыс Чауда, Крым).

К отражению воздушного нападения привлекались зенитные ракетные подразделения и истребительная авиация Воздушных Сил, мобильные огневые группы, средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

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"В результате противовоздушного боя уничтожено 43 воздушные цели: 18 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 25 ударных БпЛА Shahed-136/131 в пределах Днепропетровской, Херсонской, Николаевской, Одесской, Сумской, Киевской, Волынской и Львовской областей", - говорится в сообщении.

Ракетная атака на Украину 24 марта

В ночь на 24 марта 2024 года российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину. Враг осуществил пуски ракет со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

В результате третьего массированного ракетного удара по Украине за последние четверо суток пострадал Киев. По данным местных властей, в Киеве обошлось без пострадавших и разрушений. Зафиксировали падение обломков в лесном массиве Деснянского района. На месте работают экстренные службы.

Также упали обломки в Шевченковском районе на территорию парковой зоны и на территорию жилой застройки. Зафиксировано повреждение фасада многоэтажного жилого дома, но возгорания не произошло.

Также известно, что российские оккупанты запустили по Львовской области около 20 ракет и 7 "шахедов". Есть попадание в объект критической инфраструктуры.

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