Какие бы ни были у врага планы - украинцы их сломают, отметил президент.

Президент Владимир Зеленский отмечает, что деоккупация территорий будет происходить всеми доступными Украине инструментами.

Об этом он сказал в вечернем видеообращении к украинцам по итогам 154-го дня войны.

"Какие бы ни были у них (оккупантов - УНИАН) планы - мы их сломаем. И будем освобождать нашу территорию военными, дипломатическими и всеми другими доступными инструментами, пока не выйдем на законные границы Украины", - заверил Зеленский.

Что касается Антоновского моста в Херсоне и других переправ в области он отметил, что все они будут восстановлены.

"Делаем все для того, чтобы у оккупантов не оставалось никаких логистических возможностей на нашей земле", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, 27 июля начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что Вооруженные силы Украины сегодня ночью нанесли точечные удары по Антоновскому мосту возле оккупированного Херсона.

Впоследствии временный исполняющий обязанности главы Херсонской областной военной администрации Дмитрий Бутрий сообщил, что Антоновский мост не разрушен, но из-за нанесенных разрушений передвигаться по нему невозможно. По его словам, ночью ВСУ нанесли высокоточные удары по мосту, и из-за разрушений теперь уничтожены логистические и транспортные пути оккупантов.

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