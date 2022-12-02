Предварительно, у оккупантов есть десятки "двухсотых" и "трехсотых".

Украинские военные нанесли удар по позициям российских оккупантов недалеко от села Терпенье в Запорожской области.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

"В Мелитопольском районе рашистам становится адски горячо. Неподалеку Терпенья оккупанты получили настолько пылкий привет от ВСУ, что теперь десятками везут "двухсотых" и" трехсотых" в городскую больницу", - отметил Федоров.

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Война в Украине: ситуация на Запорожье

Украинские войска продолжают уничтожать оккупантов на Запорожье. Так, стало известно, что ССО в сотрудничестве с артиллеристами уничтожили российский РЭБ в Запорожской области. Кроме создания препятствий Силам обороны Украины этот комплекс оккупанты использовали для подавления мобильной связи в населенном пункте. Таким образом они фактически отрезали горожан от коммуникации с окружающим миром.

Это не первая и точно не последняя удачная "охота" украинских защитников. Ранее УНИАН также писал, что в результате последних успешных ударов ВСУ на Запорожье удалось ранить более 230 оккупантов и уничтожить 15 единиц вражеской техники.

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