Также было уничтожено более 15 единиц военной техники и склад боеприпасов врага.

На днях в Запорожской области было ранено более 230 российских оккупантов.

В сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины по оперативной информации отмечается, что подтверждено огневое поражение подразделениями Сил обороны мест сосредоточения живой силы противника за предыдущие дни.

"В населенных пунктах Мирное, Токмак, Инженерное, Пологи, Ясное и Конские Раздоры Запорожской области потери противника составили более 230 человек ранеными, уничтожено более 15 единиц военной техники разных типов и склад боеприпасов", - говорится в сообщении.

Видео дня

Информация о ликвидированных оккупантах уточняется.

Война в Украине: успехи ВСУ

По данным Генштаба ВСУ, с начала широкомасштабного вторжения в Украину общие боевые потери России ориентировочно составляют 89 тысяч 440 человек личного состава.

В ноябре Вооруженные Силы Украины уничтожили наибольшее месячное количество российских оккупантов с начала полномасштабной войны: за ноябрь было уничтожено 16970 солдат РФ.

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