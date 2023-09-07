По его словам, украинские войска продвигаются "методично и хорошо", достигая успеха при очень сложных обстоятельствах.

Контрнаступление украинских войск происходит "методично и хорошо". Такое заявление сделал экс-спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

"То, что сделала Украина, я считаю достаточно успешным, – вывела из строя российские линии поставок боеприпасов, топлива, продовольствия. Мосты, дороги. Это делает все более сложным для РФ содержание своих войск, проведение ротации", – цитирует его заявление во время встречи с журналистами в Американ Юниверсити Киев "Суспільне".

Он добавил, что российские оккупанты под давлением Сил обороны Украины вынуждены обороняться на большой территории, что не дает врагу сосредоточиться на каком-то определенном участке.

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"Украина очень осторожно относится к защите своих солдат, поэтому очень методично и медленно проходит через минные поля, чтобы не потерять бойцов. Даже в этих обстоятельствах они продвинулись на несколько километров и преодолели некоторые из первых линий обороны. И я думаю, что мы увидим продолжение этой тенденции", – подчеркнул Волкер.

При этом он отметил, что критика темпов украинского контрнаступления является неоправданной. По его словам, украинские войска продвигаются, достигая успеха при очень сложных обстоятельствах.

"Украина преуспевает в очень сложных обстоятельствах, без воздушного прикрытия, без артиллерийских систем наибольшей дальности, которые мы могли бы предоставить, и делая это осторожно, чтобы сохранить жизнь. На самом деле это очень впечатляет. Я не сомневаюсь, что Украина способна одержать победу", – резюмировал бывший спецпредставитель американского Госдепа.

Война в Украине: важные новости с передовой

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинские защитники имеют успехи на Мелитопольском направлении. О них пока не говорят в публичном пространстве. В то же время на Купянском и Лиманском направлениях враг накапливает силы для новой попытки активизировать свое наступление.

Кроме того, в Генштабе ВСУ рассказали, что Силы обороны штурмуют позиции россиян и продвигаются к югу от Бахмута в Донецкой области. Отмечается, что оперативная обстановка на юге и востоке Украины сложная.

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