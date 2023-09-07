Отказавшись от поддержки Украины сейчас, Запад спасет Путина, припертого к стене.

Медленные темпы украинского контрнаступления не означают, что оно полностью провалилось, а недавние достижения украинской армии опровергают "тупик" в войне и доказывают необходимость дальнейшей поддержки Украины партнерами с Запада. Об этом пишет американское издание Bloomberg.

"После медленного начала летнее контрнаступление Украины демонстрирует признаки прорыва. Ее военные пробили российскую оборону на юге, а ключевые цели на контролируемых Россией территориях оказались в зоне досягаемости. Эти достижения происходят даже тогда, когда некоторые западные официальные лица предупреждают, что война приближается к тупику — и что дальнейшие поставки военной помощи бесполезны. В любом случае прогресс контрнаступления усиливает то, почему США и Европа должны усилить давление на Владимира Путина и оказать Украине необходимую помощь для победы", – говорится в публикации.

Издание отмечает, что контрнаступление прошло не так быстро, как надеялся Запад, но ощущение неудачи является результатом завышенных надежд из-за молниеносных успехов ВСУ в первый год войны. Кроме того, Россия на этот раз хорошо подготовилась к обороне и мобилизовала дополнительные войска.

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"Все это не означает, что поддержка США и Европы была напрасной. Несмотря на дефицит боеприпасов, ограниченную авиационную силу и недостаточные возможности разминирования, украинские силы повлекли огромные расходы, нанеся удары по российским материально-техническим центрам и командным центрам", – пишет издание, напоминая о территориальных достижениях последнего времени.

По мнению авторов публикации, даже если ВСУ не смогут деоккупировать всю украинскую территорию, поставив под угрозу удары все российские военные цели в Крыму и на Донбассе, Киев будет иметь значительно более сильную позицию на возможных переговорах, чем сейчас. Но это означает, что Запад должен продолжить поддержку Украины.

Bloomberg предупреждает, что альтернатива этому – довольно "мрачная". Ведь Путин делает ставку на то, что он может сделать расходы на поддержку Украины неподъемными для Запада.

"Для Украины не является серьезным вариантом отказ от борьбы за восстановление полного контроля над своей территорией. Уменьшение помощи от США сейчас, за что выступают некоторые республиканцы, даст Путину отсрочку в то время, когда украинское контрнаступление набирает обороты, а российская экономика пошатнулась", – говорится в публикации.

Украинское контрнаступление - последние новости

Как писал УНИАН, по мнению западных чиновников, Россия уже проиграла войну и стала ослабленным государством после того, как не смогла достичь своих первоначальных целей вторжения в Украину. Тем не менее, это не значит, что борьба скоро кончится.

По мнению аналитика Центра анализа европейской политики Яна Калберга, ВСУ надо пройти еще 10-15 км, чтобы артиллерия могла уверенно заблокировать российскую логистику между Мелитополем и Донбассом. Для того, чтобы перекрыть так называемый "сухопутный коридор" в Крым, освобождать Мелитополь не обязательно.

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