На Мелитопольском направлении есть определенные успехи, о которых пока не говорят публично, отметила заместитель министра обороны.

Российские захватчики снова собирают силы для активизации штурмов на Купянском и Лиманском направлениях. Об этом заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила в эфире информационного марафона "единые новости".

"На юге - основное направление нашего наступления, на востоке - основное направление наступления врага. Но восток у нас не однородный. Там есть четыре основных направления, где враг пытается пробить нашу оборону - это Купянское, Лиманское, Авдеевское и Марьинское. Но у нас там есть и Бахмутское направление, где сейчас как раз есть у нас успехи, и мы там постепенно наступаем. Именно это и смущает врага. Они пытаются приложить все усилия, чтобы на юге остановить наши наступательные действия и на Бахмутском направлении на востоке. основная борьба идет именно вокруг этого", - сообщила Маляр.

Она подчеркнула, что российские захватчики прибегают к очень разным тактикам для того, чтобы остановить украинское наступление.

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"Если говорить о востоке, они стараются отвлекать наши войска и распылять наши силы на разные направления", - сказала Маляр.

По ее словам, время от времени идут обострения на Купянском и Лиманском направлениях, а также довольно сложная ситуация на Марьинском и Авдеевском направлениях. В частности, на Марьинском направлении уже много месяцев ежедневно идут серьезные обстрелы и враг фактически уже не оставил живого места от этого населенного пункта.

"Но они не могут взять его под контроль. Почему? Потому что, Вооруженные силы Украины очень мощно там осуществляют сопротивление и там ежедневно продолжается эта борьба", - подчеркнула Маляр.

По ее словам, на Лиманском и Купянском направлениях враг не хочет терять позиции и пытается двигаться вперед и как-то пробивать украинскую оборону.

"Им это не удается, но там регулярно обострение. Если говорить сейчас - то мы наблюдаем, что они собираются со своими силами для того, чтобы снова там активизировать свои действия. С нашей стороны, наши защитники готовятся, и они там абсолютно как-то во всеоружии для того, чтобы осуществлять отпор", - сказала Маляр.

"Каждый день мы будто бы подаем очень похожие новости, что продолжаются бои, продолжаются обстрелы, но на самом деле - это очень динамичная ситуация. И для того, чтобы мы с вами в конце недели смогли сказать, что за неделю "без изменения положений" произошла ситуация на направлениях наступления врага, то на самом деле, это огромная работа Вооруженных сил для того, чтобы в этот ноль на конец недели выйти", - подчеркнула Маляр.

Она добавила, что за день во время боев позиции могут по несколько раз меняться.

Также она сказала, что на Мелитопольском направлении "есть определенные вещи, о которых не можем говорить, но там тоже есть определенные успехи, и когда Вооруженные силы закрепятся, то можно будет сказать публично".

Маляр уточнила, что на юге Украины наступательные действия украинских защитников продолжаются в том ритме, как это запланировано.

Как сообщал УНИАН, Силы обороны Украины за текущие сутки добыли частичный успех в вытеснении российских захватнических войск к югу от города Бахмут.

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