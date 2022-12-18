Российские оккупанты в зданиях школ, где учатся дети, размещают свой личный состав.
Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины относительно российского вторжения по состоянию на 18:00.
В сообщении сказано, что противник продолжает использовать учебные заведения на временно захваченной территории для прикрытия своих подразделений.
"В некоторых населенных пунктах Васильевского района Запорожской области, оккупанты в зданиях школ разместили личный состав. При этом, учебный процесс продолжается - дети посещают учебные заведения", - отмечают в Генштабе.
Война в Украине: что известно
Как сообщал УНИАН, 18 ноября российские оккупанты в Мелитополе и Мелитопольском районе селились в дома, которые забрали у местных жителей, детские сады и школы.
Городской голова Мелитополя Иван Федоров заявил, что оккупанты, которые сбежали из Херсона, пытаются окапываться вокруг Мелитополя и Мелитопольского района. Из больницы начали массово выписывать гражданских, чтобы положить раненых российских военных.