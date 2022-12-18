На временно захваченной территории находятся в школах для прикрытия своих подразделений.

Российские оккупанты в зданиях школ, где учатся дети, размещают свой личный состав.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины относительно российского вторжения по состоянию на 18:00.

В сообщении сказано, что противник продолжает использовать учебные заведения на временно захваченной территории для прикрытия своих подразделений.

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"В некоторых населенных пунктах Васильевского района Запорожской области, оккупанты в зданиях школ разместили личный состав. При этом, учебный процесс продолжается - дети посещают учебные заведения", - отмечают в Генштабе.

Война в Украине: что известно

Как сообщал УНИАН, 18 ноября российские оккупанты в Мелитополе и Мелитопольском районе селились в дома, которые забрали у местных жителей, детские сады и школы.

Городской голова Мелитополя Иван Федоров заявил, что оккупанты, которые сбежали из Херсона, пытаются окапываться вокруг Мелитополя и Мелитопольского района. Из больницы начали массово выписывать гражданских, чтобы положить раненых российских военных.

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