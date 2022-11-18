Российские захватчики выписывают гражданских из больниц, чтобы завозить туда своих раненых.

Российские оккупанты в Мелитополе и Мелитопольском районе заселяются в забранные у местных жителей дома, детские сады и школы.

Сейчас Мелитопольский район - это такая военная база, которую оккупанты захватили и там пытаются расположиться, сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в эфире информационного телемарафона.

"Рашисты, которые бежали из Херсона, сегодня пытаются окапываться вокруг Мелитополя и Мелитопольского района. Сегодня они просто заселяются в села, отбирают дома, отбирают квартиры, заезжают кадыровцы", - сказал Федоров.

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Также, по его словам, они строят линии обороны.

"Одну из линий обороны, которая пролегает вдоль города Мелитополя со стороны Херсона до Запорожья, они называют "линией вагнеровцев"," линией Пригожина", на которую используют строительные материалы из разобранных мелиоративных каналов и наших разграбленных предприятий, заводов", - отметил городской голова.

Кроме того, по его информации, российские оккупанты заселяются в детские сады, школы и устраивают террор.

"Их мобики похожи на бомжей, они бунтуют, пьют целыми днями и тем самым несут угрозу для наших жителей. Что касается больниц, то они обманным путем даже собирают кровь наших жителей. Вчера из больницы начали массово выписывать гражданских, перестали пускать туда родственников и массово пытаются выписать всех", - рассказал Федоров.

По его словам, это делается для того, чтобы заселять уже в последнюю больницу временно оккупированной Запорожской области максимум своих раненых военных.

Что происходит в Мелитополе

Как сообщал УНИАН, в оккупированном Мелитопольском районе Запорожской области захватчики заставляют местных жителей рыть окопы.

Ранее мэр сообщал, что в местную больницу привезли более десяти российских захватчиков с травмами различной степени тяжести.

На днях российский Telegram-канал сообщил, что в оккупированном городе группа мобилизованных россиян устроила перестрелку.

Военный обозреватель Александр Коваленко считает, что сейчас российские войска готовятся оборонять оккупированную часть Запорожской области. Он пояснил, что это направление является ключом к освобождению юга.

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