Один раненый находится в тяжелом состоянии.

Российские захватчики нанесли удар по центру Херсона, в результате чего пострадали три человека. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич в Telegram. Атака состоялась сегодня, 18 декабря.

"По центру городу нанесен очередной удар", - заявил Янушевич. По его словам, пострадали три человека. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. На месте работают экстренные службы.

"Они получили осколочные ранения, 1 раненый в тяжелом состоянии. Всем оказывается медицинская помощь", - уточнил председатель ОВА.

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Ситуация в Херсонской области

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты за минувшие сутки, 17 декабря, 54 раза обстреляли территорию Херсонской области, в результате обстрелов погибли трое людей. Еще 6 жителей Херсонщины получили ранения различной степени тяжести.

Российские захватчики также обстреляли штаб гуманитарной помощи в пригороде Херсона.

Военный эксперт Александр Мусиенко прокомментировал слухи, что российские оккупанты якобы отступят с левого берега Херсонской области.

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