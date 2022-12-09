В частности, российские снаряды повредили детское отделение и морг.

Российские захватчики обстреляли больницу в Херсоне.

Об этом сообщил председатель Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич в Telegram.

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"Утром российские оккупанты обстреляли медицинское учреждение в Херсоне", - заявил Янушевич.

Он отметил, что снаряды попали в больницу, повредили детское отделение и морг.

"К счастью, никто не пострадал", - заявил председатель ОВА.

Война в Украине: обстрелы Херсонщины

Украинские военные 11 ноября 2022 года зашли в Херсон, который был оккупирован в первые дни полномасштабной войны РФ против Украины.

Сейчас на временно захваченной территории Херсонской области российские оккупанты усилили фильтрационные меры. Захватчики проверяют транспорт, документы и телефоны у всех граждан на въезде в Геническ.

7 декабря в Херсонской области при исполнении служебных обязанностей погибли четверо полицейских из Черкасской области.

Как сообщал УНИАН, российские захватчики за минувшие сутки 68 раз обстреляли деоккупированную часть Херсонской области, 8 человек получили ранения.

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