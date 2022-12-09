Обошлось без пострадавших.

Российские оккупанты обстреляли из "Градов" и тяжелой артиллерии Никопольский район Днепропетровской области.

Об этом в своем Telegram сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Более 12 часов тревоги и обстрелы трех громад. Российские оккупационные войска ночью снова направили свои "Грады" и тяжелую артиллерию на Никопольский район. Накрыли огнем Мировскую, Червоногригоровскую и Никопольскую громады. Люди уцелели. В Червоногригоровской громаде побиты несколько частных домов и гаражей, оборвана линия электропередач. В других - детали обстрелов выясняются", - сообщил он.

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Резниченко также отметил, что в других районах области обошлось без чрезвычайных ситуаций и пока спокойно.

Кроме того, как сообщил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский в Telegram, ночью враг обстрелял Херсон, нанес удары по гражданской инфраструктуре.

"Ночь в Херсоне прошла неспокойно, под звуки взрывов от вражеских прилетов. Орки опять били по гражданской инфраструктуре. В отличие от этих террористов, ВСУ нанесли несколько успешных ударов по военным целям, расположенным на временно оккупированных территориях. Освобождение всей области - вопрос времени. Помогаем ЗСУ и приближаем нашу победу!", - сообщил он.

Война в Украине: что стоит знать

Отметим, что украинские военные продолжают отражать атаки оккупантов. Так, захватчики потеряли ранеными 240 человек в результате ударов ВСУ по сосредоточению захватчиков в районах городов Бердянск, Токмак, Мелитополь, Энергодар, Днепрорудное, Пологи и Васильевка Запорожской области.

Сейчас продвижение ВСУ замедлилось из-за погодных условий. Эта "оперативная пауза" может сыграть "на руку" Кремлю, убеждены аналитики Института изучения войны.

Сейчас российские войска потеряли в Украине более 93 тысяч личного состава и тысячи единиц техники.

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