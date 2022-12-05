Более половины работников шахт на Донбассе российские захватчики мобилизовали на фронт.

Российские захватчики готовятся к закрытию большинства шахт на временно оккупированной территории украинского Донбасса.

"Россияне готовятся к массовому закрытию шахт на временно оккупированной территории Донбасса. Это связано прежде всего с мобилизацией более половины работников", - говорится в сообщении Луганской областной военной администрации.

Тем, кто остался, оккупанты объясняют, что неработающие предприятия якобы нерентабельно содержать.

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Война в Украине: ситуация с шахтами на Донбассе

По данным Центра национального сопротивления, российские захватчики мобилизовали большинство шахтеров во временно оккупированных районах Луганской области.

Как сообщал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, еще в начале осени российские захватчики затопили шахты на территории Луганской области, а самих горняков отправили на фронт. По его словам, после победы Украина не сможет полноценно восстановить угольную промышленность области.

Известно, что из шахты "Должанская-Капитальная" в городе Довжанск, российские оккупанты отправили на фронт 430 работников. Из-за этого уголь на Луганщине "добывают женщины, вопреки предписаниям охраны труда".

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