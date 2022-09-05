Полностью восстановить угольную промышленность области уже не получится.

Российские захватчики затопили шахты на территории Луганской области, а самих горняков отправили на фронт.

Об этом сообщает глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в своем Telegram-канале.

"Наши шахты, несмотря на всю пропаганду даже со времен Януковича и раньше, были дотационные. И сейчас оккупанты их вообще позатапливали. Они мужчин побросали на фронт. Многие из них уже погибли, многие искалечены", - сказал Гайдай.

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По его словам, после победы Украина не сможет полноценно восстановить угольную промышленность области.

"Мы не восстановим эту отрасль в том виде, в каком она была. Но все же надо работать в этом направлении. Регион действительно имеет свою специфику, но любая область Украины имеет свою специфику", - добавил он.

Гайдай подчеркнул, что промышленная местность может заинтересовать иностранных партнеров Украины, которые захотят открыть свои предприятия.

"Что касается других промышленных предприятий, то восстановление будет происходить по современным стандартам, мы откажемся от "советщины". Луганщина продолжит развивать свой промышленный потенциал! Но сначала - победа!" - подчеркнул он.

Ранее жизнь людей в оккупированных Лисичанске и Северодонецке показали на жутких видео.

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