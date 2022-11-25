Также по данным Генштаба, оккупанты продолжают совершать преступления против населения.

Силы обороны Украины нанесли огневое поражение районов сосредоточения живой силы и военной техники российских захватчиков в населенном пункте Зеленый Яр Запорожской области.

Как говорится в утреннем сводке Генштаба ВСУ потери российских оккупантов составили 2 грузовых автомобиля, более 15 раненых и 20 погибших военнослужащих РФ.

Также по данным Генштаба, оккупанты продолжают совершать преступления против населения. Так, в населенном пункте Мостовое Запорожской области российские военные заставляют местное население переоформлять документы на недвижимость и землю в соответствии с законодательством российской федерации.

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В случае отказа угрожают "национализировать", то есть просто забрать это недвижимое имущество.

Вместе с тем, ситуация на фронте остается контролируемой ВСУ.

"На Новопавловском и запорожском направлениях враг продолжает обороняться. Совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по позициям Сил обороны и районах населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Нескучное, Времеевка, Зеленое Поле Донецкой области и Ольгевское, Гуляйпольское и Волшебное в Запорожье. В районе Угледара российские оккупанты нанесли авиаудар", - отметили в Генштабе.

Война в Украине: ситуация на Запорожье

Ранее сообщалось, что на Запорожском направлении российские военные очень редко предпринимают попытки небольших штурмовых действий.

Однако продолжают обстреливать мирное население. Так, 18 ноября оккупанты в очередной раз нанесли ракетный удар по Запорожью. В результате вражеской атаки погиб мирный житель.

А в ночь на 23 ноября российские оккупанты ударили по роддому в Вольнянске. В результате атаки погиб мальчик, родившийся 2 дня назад, а его мать выжила.

Позже полиция Украины показала ужасные последствия атаки российской армии по роддому в Запорожской области, в результате которого погиб младенец. Здание больницы почти полностью разрушено.

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