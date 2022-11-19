Погиб человек, более 100 домов остались без тепла.

В Запорожье жертвой очередного обстрела России стал мирный житель.

"По предварительной информации, российские твари, которые вчера обстреляли наше Запорожье, унесли жизни одного мирного человека. Искренние соболезнования родным и близким. Рашисты будут гореть в аду и обязательно будут отвечать за всю беду, которую они принесли на нашу землю", - сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев в Telegram.

Тем временем глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух в Telegram отметил, что после последнего ракетного обстрела российских оккупантов в Запорожье 123 многоквартирных дома остались без тепла.

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"Последствием ночного вражеского удара по Запорожью стало нарушение теплоснабжения в одном из районов города. Взрывы ракет привели к повреждению трубопроводов централизованного отопления и прекращению подачи теплоносителя в 123 многоэтажных дома, в которых проживает более 17 тысяч абонентов", – написал Старух.

Глава ОВА отметил, что какими бы аргументами ни прикрывались российские захватчики, их террористические действия на самом деле направлены на создание гуманитарной катастрофы.

"Аварийные службы и тепловики ведут необходимые работы. В 60 домах тепло уже ушло. Ориентировочное время полного восстановления теплоснабжения – 23:00 сегодняшнего дня", – добавил он.

Россия ударила по Запорожью 18 ноября: что известно

Поздно вечером 18 ноября российские войска ударили по Запорожью, повредив объект промышленной инфраструктуры, сообщил глава ОВА Старух.

Позже секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев уточнил, что в результате удара на объекте произошел пожар, под завалами могли быть люди.