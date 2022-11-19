На Запорожском направлении есть артиллерийские дуэли, сообщил глава Запорожской ОВА.

Штурмовые действия врага на Запорожском направлении значительно менее активные, чем на Донбассе, даже после переброски туда части российских войск из Херсонской области.

Те части оккупантов, которые были переброшены с правого берега Херсонской области, сейчас рассредоточены по территории Запорожской, Донецкой, Луганской областей - там, где идут активные боевые действия, об этом сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух в эфире информационного телемарафона.

"Сейчас на Запорожском направлении - район Гуляйпольского - более-менее спокойно. Идут артиллерийские дуэли. Попытки небольших штурмовых действий очень редкие. Наиболее горячо на Донбассе. Там десятки, сотни обстрелов ежедневно и более мощные", - сказал он.

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По его словам, оккупанты укрепляются в Запорожской области уже несколько месяцев.

В то же время на оккупированных территориях российские захватчики продолжают терроризировать население. Особенно тяжелая ситуация в Энергодаре.

"На оккупированных территориях без изменений: они продолжают похищать, мучить и убивать людей. Принуждают к коллаборации. Такая ситуация остается в Энергодаре. Там сложная ситуация с обеспечением медикаментами и необходимыми вещами", - рассказал Старух.

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Напомним, противнику удалось взять под контроль ряд населенных пунктов в Запорожской области, в частности, Энергодар и Мелитополь.

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович говорил, что по неофициальным сведениям, противники оживились в регионе - пошли в атаку возле города Гуляйполе.

Противники уже не раз обстреливали Запорожье, есть разрушения, пострадавшие и жертвы. Поздно вечером 18 ноября российские захватчики нанесли ракетный удар по областному центру и повредили объект промышленной инфраструктуры.

В результате вражеского обстрела без теплоснабжения остались 123 многоквартирных дома, погиб мирный житель.

Стоит отметить, что противники объявили об отступлении с правобережья Херсонской области на левобережье 9 ноября, а уже 11 числа в Херсон зашли украинские военные.

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