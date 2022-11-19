Штурмовые действия врага на Запорожском направлении значительно менее активные, чем на Донбассе, даже после переброски туда части российских войск из Херсонской области.
Те части оккупантов, которые были переброшены с правого берега Херсонской области, сейчас рассредоточены по территории Запорожской, Донецкой, Луганской областей - там, где идут активные боевые действия, об этом сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух в эфире информационного телемарафона.
"Сейчас на Запорожском направлении - район Гуляйпольского - более-менее спокойно. Идут артиллерийские дуэли. Попытки небольших штурмовых действий очень редкие. Наиболее горячо на Донбассе. Там десятки, сотни обстрелов ежедневно и более мощные", - сказал он.
По его словам, оккупанты укрепляются в Запорожской области уже несколько месяцев.
В то же время на оккупированных территориях российские захватчики продолжают терроризировать население. Особенно тяжелая ситуация в Энергодаре.
"На оккупированных территориях без изменений: они продолжают похищать, мучить и убивать людей. Принуждают к коллаборации. Такая ситуация остается в Энергодаре. Там сложная ситуация с обеспечением медикаментами и необходимыми вещами", - рассказал Старух.
Ситуация в Запорожской области во время войны с Россией - важнейшие новости
Напомним, противнику удалось взять под контроль ряд населенных пунктов в Запорожской области, в частности, Энергодар и Мелитополь.
Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович говорил, что по неофициальным сведениям, противники оживились в регионе - пошли в атаку возле города Гуляйполе.
Противники уже не раз обстреливали Запорожье, есть разрушения, пострадавшие и жертвы. Поздно вечером 18 ноября российские захватчики нанесли ракетный удар по областному центру и повредили объект промышленной инфраструктуры.
В результате вражеского обстрела без теплоснабжения остались 123 многоквартирных дома, погиб мирный житель.
Стоит отметить, что противники объявили об отступлении с правобережья Херсонской области на левобережье 9 ноября, а уже 11 числа в Херсон зашли украинские военные.