Озвучивает трогательные кадры ребенок, это не оставляет никого равнодушным.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских военных с Днем Вооруженных сил, который отмечается ежегодно 6 декабря. Соответствующим видео он поделился в своем Телеграмм-канале.

Так, в ролике глава государства показал военнослужащих, вставших на защиту нашей страны. Запись получилась очень трогательной, ведь представляет в ней каждого из бойцов мальчик. Детский голос не оставляет никого равнодушным.. "Это - мой папа, а это - мой сосед, а это - отец моего друга, а это - мой учитель по английскому, а это - мой брат", — говорит ребенок.

Президент поблагодарил каждого из защитников Украины, которые борются за нашу свободу и независимость:

Видео дня

"Наши Вооруженные силы защищают родную землю, а это дает самую сильную мотивацию из возможных. Борются за свободу, а это всегда приумножает любую силу. Отстаивают правду, а потому и будущее Украины. Гордимся, восхищаемся, благодарим. Каждому и каждой!".

День Вооруженных сил Украины

День Вооруженных сил Украины отмечается ежегодно 6 декабря. Праздник был учрежден Верховной Радой почти сразу после обретения независимости, в 1993 году. Дата праздника была приурочена ко Дню принятия Закона Украины "О Вооруженных Силах Украины" 6 декабря 1991 года.

Обычно на День Вооруженных сил Украины проводятся парады и выставки военной техники в разных городах, но в этом году из-за полномасштабной войны таких мероприятий не будет.

Ранее сегодня, 6 декабря, Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный мощно приветствовал украинских воинов с праздником - Днем ВСУ.

Вас также могут заинтересовать новости: