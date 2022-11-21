Российские войска выпустили по Никопольскому району почти 60 снарядов из "Градов" и тяжелой артиллерии.

Российские войска выпустили почти 60 снарядов из "Градов" и тяжелой артиллерии по Никопольскому району Днепропетровской области, ранен мужчина и повреждены частные дома.

"Шесть обстрелов за ночь. Россияне снова терроризировали Никопольщину "Градами" и тяжелой артиллерией. Ударили по трем общинам-Никопольской, Марганецкой и мирской. Направили туда почти 60 снарядов. В Никополе ранен 78-летний мужчина. Медики оказали ему помощь. Остался лечиться дома", - сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.

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По его словам, в городе российские снаряды повредили частные дома, лодку и машины

В Мировской и Марганецкой общинах обошлось без пострадавших.

Война в Украине: ситуация на Днепропетровщине

Российские оккупанты продолжают обстреливать Днепропетровскую область из различных видов вооружения. Больше всего страдают Никополь и Кривой Рог. В результате ударов гибнут люди, а инфраструктура подвергается значительным разрушениям.

Так накануне, 20 ноября, рашисты накрыли огнем из РСЗО и тяжелой артиллерии четыре общины - Червоногригоровскую, Мировскую, Марганецкую и Никопольскую. Больше всего досталось Никополю. По жилым кварталам в течение ночи ударило не менее 40 российских снарядов. Пострадал 59-летний мужчина. Ему оказали помощь.

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