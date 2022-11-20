Вследствие вражеских обстрелов в Никополе ранен мужчина.
Об этом в Telegram сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.
"Россияне снова били по Никопольщине. Накрыли огнем из РСЗО и тяжелой артиллерии четыре громады - Красногригоровскую, Мировскую, Марганецкую и Никопольскую. Больше всего досталось Никополю. По жилым кварталам в течение ночи ударило не менее 40 российских снарядов. Пострадал 59-летний мужчина. Ему оказали помощь. Лечится дома", - сообщил он.
Резниченко рассказал, что повреждены 20 многоэтажных и частных домов, хозяйственные постройки, машины, общежитие профтехучилища, газопроводы и линии электропередач. Обстрел вызвал три пожара. Загорелись квартира, машина и гараж. Огонь спасатели ликвидировали.
"В остальных общинах без пострадавших. Повреждены частные дома и хозяйственные постройки", - добавил он.
Резниченко также подчеркнул, что в других районах области пока спокойно.
Обстрелы Днепропетровщины
Российские оккупанты постоянно обстреливают Днепропетровскую область из различных видов вооружения. Особым ударам подвергаются Никополь и Кривой Рог. В результате ударов гибнут люди, а инфраструктура подвергается значительным разрушениям.
Так, ночью 22 октября оккупанты обстреляли из РСЗО и тяжелой артиллерии Никопольский район Днепропетровщины. Тогда в городе были повреждены более 20 домов и несколько газопроводов, оборваны линии электропередач. Тогда без света остались почти тысяча семей.
В ночь на 1 ноября оккупанты запустили по Никополю 40 снарядов. Враг изувечил 14 многоэтажных и частных домов. А 3 ноября РФ снова ударила по инфраструктуре Днепропетровщины, над областью за ночь сбили 4 дрона-камикадзе.