Украинские пилоты успешно закрывают небо над Украиной и бьют по позициям российских оккупантов. В Воздушных силах ВСУ продемонстрировали боевую работу экипажа Су-24М 7 бригады тактической авиации.
"Гордимся нашими летчиками. Слава Украине!" - говорится в подписи к ролику на официальной странице ВС в Telegram.
Война в Украине: работа воздушных сил
Как сообщил спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат, уникальность системы противовоздушной обороны Украины заключается в том, что она создана из всех доступных нашим военным средств. Вместе с тем спикер воздушных сил подчеркнул, что сил и средств, которые есть на вооружении Украины, недостаточно.
Накануне президент Владимир Зеленский рассказал, с какими странами Украина ведет переговоры о предоставление систем противовоздушной обороны.
Вместе с системами ПВО небо над Украиной бережет и авиация. Так, ежедневно украинские самолеты уничтожают вражеские цели - от ракет и дронов, до мест дислокации оккупантов и их складов.
Вас также могут заинтересовать новости:
- ПВО, артиллерия и установки HAWK: стало известно, что ВСУ получит после "Рамштайн-7"
- ПВО от Израиля: Зеленский заинтриговал новым заявлением
- В ВСУ рассказали, как далеко может пролететь сбитая ПВО ракета
- Ракетный удар по Украине: названы области, где возникли трудности со связью