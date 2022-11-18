Авиация героически закрывает небо над Украиной.

Украинские пилоты успешно закрывают небо над Украиной и бьют по позициям российских оккупантов. В Воздушных силах ВСУ продемонстрировали боевую работу экипажа Су-24М 7 бригады тактической авиации.

"Гордимся нашими летчиками. Слава Украине!" - говорится в подписи к ролику на официальной странице ВС в Telegram.

Война в Украине: работа воздушных сил

Как сообщил спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат, уникальность системы противовоздушной обороны Украины заключается в том, что она создана из всех доступных нашим военным средств. Вместе с тем спикер воздушных сил подчеркнул, что сил и средств, которые есть на вооружении Украины, недостаточно.

Видео дня

Накануне президент Владимир Зеленский рассказал, с какими странами Украина ведет переговоры о предоставление систем противовоздушной обороны.

Вместе с системами ПВО небо над Украиной бережет и авиация. Так, ежедневно украинские самолеты уничтожают вражеские цели - от ракет и дронов, до мест дислокации оккупантов и их складов.

Вас также могут заинтересовать новости: