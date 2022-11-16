Президент поблагодарил государства, которые предоставили Украине системы противовоздушной обороны, однако в очередной раз подчеркнул, что их пока недостаточно.

Президент Владимир Зеленский рассказал, с какими странами Украина ведет переговоры о предоставлении систем противовоздушной обороны.

Об этом Зеленский заявил во время общения с украинскими СМИ, которое транслировалось в эфире информационного телемарафона.

"Вчера было много позитива из результата наших NASAMS. Было первое их применение - 10 из 10...",- сказал он.

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Зеленский поблагодарил государства, которые предоставили Украине системы противовоздушной обороны, однако в очередной раз подчеркнул, что их пока недостаточно.

По словам президента, в настоящее время есть договоренность на поставку от Испании систем Hawk, из которых "что-то уже доехало, а что-то нет". Он добавил, что также продолжаются переговоры и с другими государствами, в которых есть Hawk, в частности с США.

Глава государства уточнил, что обсуждает поддержку Украины в предоставлении систем ПВО и с Германией, а также Италией.

Также Зеленский рассказал, что президент Франции Эммануэль Макрон во время последнего разговора заверил его, что Украина получит от Франции системы ПРО и ПВО.

Война: система ПВО Украины

Как сообщал УНИАН, в начале ноября в Украину прибыли системы противовоздушной обороны Hawk.

7 ноября в Украину прибыли зенитно-ракетные комплексы NASAMS и Aspide.

Сегодня, 16 ноября, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что со времени проведения последнего заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (так называемый "Рамштайн-6") 7 стран доставили в Украину системы противовоздушной обороны или обязались отправить их.

Как подчеркнул генсек НАТО Йенс Столтенберг, приоритет альянса сейчас - предоставить Украине больше систем противовоздушной обороны.

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