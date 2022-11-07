Спикер Воздушных сил ВСУ подчеркнул, что средств, которые есть на вооружении Украины, пока недостаточно.

Уникальность системы противовоздушной обороны Украины заключается в том, что она создана из всех доступных нашим военным средств.

Как сообщил на брифинге сообщил спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат, Украина имеет очень большую территорию, поэтому нам не хватает огневых средств и средств обнаружения, чтобы полностью закрыть страну с воздуха.

Поэтому украинская ПВО маневрирует, что создает неприятные для врага сюрпризы. Также приходится противодействовать российской воздушной разведке и агентуре, которая может "сливать" места расположения средств ПВО.

"Уникальность нашей противовоздушной обороны - это ее создание из всего, что мы имеем. Это и переносные зенитно-ракетные комплексы, которые есть у всех Сил обороны - не только в Воздушных силах. Созданы мобильные огневые группы с ПЗРК и зенитными установками, которые расставлены по всей территории Украины на опасных направлениях. Работает истребительная авиация, которая используется для перехвата дронов и крылатых ракет. Также зенитные ракетные войска, которые работают как на переднем крае, так и прикрывают крупные города и важные государственные объекты", - сказал Игнат.

Вместе с тем спикер воздушных сил подчеркнул, что сил и средств, которые есть на вооружении Украины, недостаточно.

"Именно поэтому мы просим весь мир помочь Украине любыми средствами, желательно современными. Нужны и огневые средства", - сказал Игнат.

Война в Украине: средства ПВО

Как сообщал УНИАН, после начала полномасштабного вторжения России в Украину западные союзники начали поставлять нашему государству оружие для защиты от росийской агрессии.

Со временем в список такого оружия включили системы противовоздушной обороны.

В частности, в сентябре Соединенные Штаты Америки анонсировали предоставление Украине двух зенитно-ракетных комплексов NASAMS. 13 октября стало известно, что Великобритания передаст Украине ракеты для системы противовоздушной обороны NASAMS, что будут способны уничтожать крылатые ракеты. А уже 1 ноября стало известно, что США намерены передать Украине восемь систем противовоздушной обороны NASAMS.

5 ноября президент Украины Владимир Зеленский отметил, что в ближайшие недели стоит ожидать хороших новостей по противовоздушной и противоракетной обороны для Украины.

Ранее Зеленский заявлял, что Украина обсуждает с пятью странами - США, ФРГ, Францией, Италией и Израилем - предоставление нашей стране систем противовоздушной обороны. В частности, у Италии президент Украины попросил зенитные ракетные комплексы SAMP-T.

А в октябре Германия отправила в Украину первую из четырех систем ПВО IRIS-T. Этот ЗРК уже прошел "боевое крещение" и хорошо показал себя во время последних обстрелов со стороны российской армии.

Вас также могут заинтересовать новости: