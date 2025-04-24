Родители журналистки обратились с ходатайством о проведении повторной экспертизы для идентификации тела.

Из-за состояния тела установить причины смерти журналистки Виктории Рощиной, которая находилась в российском плену, не удалось. Об этом сказал начальник Департамента войны Офиса Генпрокурора Юрий Белоусов во время брифинга.

"25 февраля текущего года в город Винница по результатам обмена погибшими было доставлено несколько десятков тел (для проведения экспертиз)... 28 февраля 2025 года при осмотре этих тел, на одном из них была найдена бирка, на которой была написана фамилия "Рощина". Была назначена молекулярная экспертиза, в ходе которой идентифицировали, что это тело принадлежит именно госпоже Рощиной", - рассказал Белоусов.

По его словам, в ходе молекулярной экспертизы были отобраны образцы ДНК у родителей Виктории - у отца и матери. По результатам проведения этой экспертизы, эксперт пришел к выводу, что с вероятностью более 99% тело принадлежит именно Виктории Рощиной, отметил прокурор.

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Кроме того, по словам Белоусова, была проведена судебно-медицинская экспертиза для того, чтобы установить причины смерти, а также имеющиеся телесные повреждения и характер их причинения.

"Важно отметить, что из-за состояния тела - из-за изменений, из-за мумификации тела, по результатам судебно-медицинской экспертизы, первично установить причины смерти не удалось. Поэтому были отобраны образцы и сейчас решается вопрос с участием французских экспертов для проведения дополнительной судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти", - сказал он.

В то же время, по словам Белоусова, на теле Виктории Рощины были обнаружены многочисленные признаки пыток и жестокого обращения. В частности, ссадины и кровоизлияния на различных частях тела, было сломано ребро.

"И также эксперты увидели возможные признаки применения электротока. Эта информация также будет уточнена во время дополнительной судебно-медицинской экспертизы с участием наших и международных экспертов", - заметил Белоусов.

Он сообщил, что родители Рощиной обратились с ходатайством о проведении дополнительной или повторной экспертизы для идентификации тела. И сейчас этот вопрос решается при участии французских коллег.

Убийство Виктории Рощиной - что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня стало известно, что в Украину вернули тело 27-летней медийщицы Виктории Рощиной, которая погибла в российском плену. Заместитель министра внутренних дел Леонид Тимченко в интервью "Цензор.НЕТ" рассказал, что тело Рощиной возвращено в рамках недавней репатриации в конце февраля этого года. С помощью ДНК-экспертизы идентифицирована ее личность, - отметил он.

Председатель Комитета ВРУ по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин объяснил причины, почему сразу не сообщили о возвращении в Украину тела Рощиной. По его словам, важно было сохранять тишину, поскольку россияне часто используют тактику подмены тел.

Международный фонд поддержки женщин в СМИ сообщил, что Виктория Рощина исчезла 3 августа 2023 года на оккупированной территории, откуда вела репортажи.

В 2024 году российское Министерство обороны сообщило о гибели Виктории Рощиной в ответ на обращение ее отца, Владимира Рощина. В письме говорилось о дате смерти журналистки - 19 сентября 2024 года. Тело долгое время не возвращали.

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