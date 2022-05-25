Военные совершили удачную атаку на позиции врага и уничтожили много оккупантов.

Воины 45 отдельной артиллерийской бригады Вооруженных Сил Украины показали атаку на позиции оккупантов. Ее реализовали во взаимодействии артиллерии и аэроразведки.

Видео появилось в Facebook бригады.

" Будни пушкарей - крошим орков на удобрения. На видео – хронология взаимодействия аэроразведки 15 ГУ ДВКР и Азова с арт илеристами бригады. Они летают – мы уничтожаем", - говорится в сообщении.

"Птички" аэроразведки фиксировали позиции оккупантов с воздуха, определяли цели, по которым ударили украинские артиллеристы . "Видишь врага? А он есть", - отмечают воины в видео.

Ранее воины 1 батальона Первой отдельной бригады специального назначения им. Ивана Богуна мощно ударили по позициям русских захватчиков. Уничтожено МТ-ЛБ и миномет врага.

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