Воины в конце атаки сдержанно констатировали уничтожение вражеской техники и вооружения.

Воины 1 батальона Первой отдельной бригады специального назначения им. Ивана Богуна мощно ударили по позициям российских захватчиков. Уничтожено МТ-ЛБ и миномет врага.

Видео атаки опубликовала пресс-служба бригады.

"Увидели - выстрелили - сожгли рашистов. Ребята из 1 батальона Первой отдельной бригады специального назначения им. Ивана Богуна минуснули российский МТ-ЛБ и 2Б11 (120мм миномет). Чисто сработано. Спокойная, четкая работа УНСОвцев", - говорится в сообщении.

Воины зафиксировали врагов с воздуха, а затем ударили по ним из противотанкового ракетного комплекса "Скиф". Удачную атаку украинские защитники прокомментировали сдержанно. "Есть", - уверенно констатировал оператор комплекса.

Ранее артиллеристы 28 отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода мощно ударили по позициям российских оккупантов в одной из южных областей Украины.

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