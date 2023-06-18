В частности ликвидированы четыре ударных иранских БПЛА Shahed-136/131, один - "Ланцет".

Силы противовоздушной обороны Украины за минувшие сутки, 17 июня, и начало текущих суток, 18 июня 2023 года, уничтожили два вражеских ударных вертолета Ка-52, а также 12 БПЛА различного типа.

По информации Воздушных сил ВСУ, в частности ликвидированы четыре ударные иранские БПЛА Shahed-136/131, один - "Ланцет".

Также уничтожены семь вражеских разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня типов "Орлан-10", "Орлан-30", "Zala", "Supercam".

"Авиация Воздушных Сил ВС Украины осуществила десятки самолетовылетов на огневое поражение и истребительное прикрытие. По позициям, технике, тылам и скоплению живой силы врага нанесено более двадцати авиационных ударов", - отметили в Воздушных силах.

Потери России в Украине - данные Генштаба ВСУ

По состоянию на вчера, по данным Генштаба, Россия потеряла в Украине с начала широкомасштабного вторжения среди прочего вооружения и техники, в частности, 302 вертолета и более 3 тыс. 360 беспилотники оперативно-тактического уровня.

Как сообщил сегодня Генштаб ВСУ, украинская авиция за 17 июня, нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава российских военных. Уничтожены два зенитных ракетных комплекса врага. Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны поразили три пункта управления, два района сосредоточения живой силы, пять складов боеприпасов и три артиллерийских подразделения на огневых позициях.

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