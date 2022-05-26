Вицепремьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук на благотворительном вечере в Давосе "Free Ukraine" призвала вместе заставить Путина прекратить войну, обеспечить Украину тяжелым вооружением.

Железный занавес, который опускается на территорию РФ пройдет по восточной границе Украины, а не западной, заявила вицепремьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, обращаясь к гостям благотворительного вечера в Давосе "Free Ukraine".

Видеообращение распространено в Telegram-канале Верещук.

"Железный занавес, который опускается на территорию рф, пройдет на восточной границе Украины, а не на западной. Украина борется за свое право быть членом семьи европейского, цивилизованного выбора. Украина воюет с оружием в руках, политически, экономически, дипломатически, на всех франтах за свое будущее и за свою жизнь, на которое имеет полное право", - сказала Верещук.

Она отметила, что сейчас Украина борется за свое членство в Евросоюзе и имеет право жить и самостоятельно решать свое будущее.

"Вместе с цивилизованным миром должны заставить Путина прекратить войну. Наша армия должна получить такое нужное тяжелое вооружение, чтобы, кроме мотивации и безумного желания одержать победу, иметь чем выгнать оккупанта с нашей земли", - сказала Верещук.

Напомним, также Верещук рассказала когда обменяют раненых защитников Мариуполя.

Вас также могут заинтересовать новости: